Natagora : à votre tour de faire le guide !!!

Natagora : à vous de faire le guide !!! - Vivre Ici Namur - Luxembourg - Barbant-Wallon -... En complément aux promenades nature guidées par nos volontaires, Natagora vous propose dès à présent des balades téléchargeables en ligne. Découvrez-les : chacune met en valeur un paysage, un milieu naturel et des espèces emblématiques de nos régions. Balisées et accessibles aux familles, elles passent le plus souvent au cœur ou à proximité de nos réserves naturelles. De belles observations en perspective comme nous l'a confirmé Virginie Hess de Natagora