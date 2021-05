Namur veut promouvoir la marche dans le centre ville "Namur c'est le pied"

Namur veut promouvoir la marche dans le centre ville - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... La Ville de Namur lance une campagne de promotion de marche dans son centre ville. Et ce via une campagne d'affiches et de cartes postales. "On se rend compte que l'on peut aller à plusieurs endroits facilement à pieds de chez soi, à son boulot, pour faire des courses, donc on veut développer et promotionner la marche qui est à la fois bonne pour la santé mais aussi un point positif pour la mobilité à Namur" nous précise Stéphanie Scailquin Echevine à la ville de Namur. Cette opération s'intitule "Namur à Pied" et se décline par des affiches géantes avec un tracé semblable à des ... lignes de métro "Effectivement c'est un peu le plan de métro de Paris ou de Londres mais à l'échelle namuroise qui montre avec des tracés en couleurs qu'on peut facilement et rapidement aller de ce point A à ce points B donc de marcher. C'est finalement le mode de mobilité que l'on peut tous utiliser. C'est dans ce sens qu'on veut le mettre en avant". La ville de Namur a été mise à l'honneur par l'asbl "Tous à Pied" pour l'Enjambée qui relie Jambes à Namur. Et la ville souhaite dnoc poursuivre dans cette voie avec cette campagne de promotion de la marche à pied. Ecoutez Stéphanie Scailquin