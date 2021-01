Namur : paniers suspendus, rien de plus simple! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La crise sanitaire que nous traversons creuse encore davantage les inégalités sociales entre les citoyens. Devant cette augmentation criante des besoins premiers des plus démunis d'entre nous, nous nous sentons souvent bien impuissants et rêvons qu'un élan de solidarité, même à petite échelle, puisse, pour un moment, apporter du réconfort, remplir un frigo ou briser l'isolement des plus fragilisés. La province de Namur a lancé l'opération "Paniers suspendus" . Amaury Alexandre est le député provincial de la transition écologique et de la participation citoyenne. Régis Luyck, producteur était également en notre compagnie. On connait le principe des "cafés suspendus" . On élargit donc avec l'intégration des producteurs "Avec un accent sur les producteurs locaux" nous précise Amaury Alexandre. "L'idée est de créer une solidarité locale.Il y a beaucoup de citoyens qui sont confrontés à des difficultés par les temps qui courent et c'est encore plus vrai avec la crise sanitaire et donc l'idée, c'est de pouvoir venir en aide via une solidarité à travers les producteurs locaux et donc c'est une déclinaison finalement de ce concept des cafés suspendus qu'on a appliqué aux producteurs locaux de la province de Namur". L'idée est d'avoir un panier suspendu chez le producteur local et là les consommateurs peuvent déposer des productions locales et cette production sera ensuite redistribuée au travers d'associations , de cpas, vers les plus démunis. Régis Luyck est maraicher à Eghezée et il a été contacté par la province. "On m'a contacté de la province en m'expliquant un peu le principe , en me demandant si c'était quelque chose qui m'intéressait. Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit 'oui' parceque c'est quelque chose qui me parle". C'est un projet qui en est à ses début et Régis est le premier à avoir intégré le principe. "A ce stade il y en a un autre à Jemeppe-sur-Sambre" précise Amaury Alexandre. "Mais l'idée est de faire appel aux producteurs locaux " Comment faire "Il suffit de se connecter sur la plateforme de participation citoyenne de la province de Namur (https://ensemble.province.namur.be/projects) et en cliquant sur "Paniers suspendus" vous allez pouvoir vous inscrire". Plus il y aura de producteurs, plus l'aide aux plus démunis sera conséquente.