Namur : les fêtes de Wallonie..... autrement - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Fêtes de Wallonie pour le moins insolites au vu d'une période qui ne l'est pas moins .... Le Comité central de Wallonie et le Collège des Comités de Quartiers namurois ont néanmoins décidé qu'il était essentiels de "garder de l'optimiste ans nos vie". Ils vous fixent notamment rendez-vous via les réseaux sociaux et bien sur le site internet des Fêtes de Wallonie afin d'y découvrir ou redécouvrir des traditions et un folklore bien vivants. Les namurois, les commerçants, les walloniades, le folklore, les artistes, les personnalités politiques, les cérémonies de mémoire, de tradition d’hommage, les jeux, les concours, les quizz, les recettes de spécialités wallonnes viendront chez vous dans des reportages, des capsules vidéos, des stories, des interviews, des Facebook et Youtube lives https://www.fetesdewallonie.be/ Rendez-vous notamment ce samedi 19 septembre pour le Spectacle de Folklore namurois. Plusieurs groupes seront au rendez-vous : les Molons, les Alfers, les Masuis et Cotelis, la Fanfare de Rhisnes, les Échasseurs Namurois et la Compagnie aux Tricornes feront le spectacle ! Inscriptions obligatoires ! (accessible dans la mesure de la jauche admise - rendez vous les Wallo 2.0) . Ce samedi 19 également, concours musical "la Wallonie a du talent". Dimanche 20, Cérémonie du Souvenir, défi des champions des Echasseurs namurois (16H30 via les réseaux sociaux). Rendez vous sur les Wallo 2.O La messe en wallon lundi 21 septembre – 10 h Accessible dans la mesure de la jauge admise par les conditions du CNS. Rendez-vous sur Wallo 2.0. et sur Canal C. Floria Hennes et Patrick Dessambre étaient nos invités dans Vivre ici ce jeudi. Ils nous en disent plus !