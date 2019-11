Namur Gourmande à la découverte du Safran

Namur Gourmande et Larissa Haumont sont parties à la découverte du Comptoir du Safran à Hogne, entre Baillonville et Marche-en-Famenne.

Et au commencement…

En 2013, Virginie et Eric ont décidé de rentabiliser de manière originale le terrain situé derrière leur habitation. La culture de l’épice la plus ancienne et la plus convoitée, le safran et la production de ses produits dérivés étaient pour eux un beau défi. Ils ont choisi ce projet pour son originalité et l’envie de travailler un produit luxueux et d’exception. Le safran a d’ailleurs de nombreuses qualités et vertus. Il peut aussi bien être utilisé dans la gastronomie, la teinture, la parfumerie, que dans la cosmétique et les produits médicinaux.

Le couple a commencé par suivre une formation dans une safranière reconnue, et en 2013 il a planté ses 1000 premiers bulbes de Crocus sativus à Baillonville, petit village à proximité de Marche-en-Famenne. La première récolte a été un véritable succès et Virginie et Eric ont donc décidé l’année suivante d’agrandir la safranière de 10.000 bulbes afin d’avoir une récolte suffisante pour leur clientèle en pleine croissance.

Historique

Principales étapes de développement depuis sa création jusqu’à aujourd’hui :

2013 : Naissance du comptoir du safran et plantation des 1000 premiers bulbes.

2014 : Agrandissement de la safranière avec 10.000 bulbes supplémentaires

2015 : Première récolte pouvant servir à la commercialisation et création des premiers produits dérivés

2016 : Lancement de la commercialisation des produits au salon "C’est bon, c’est Wallon". La surface de culture est doublée et le couple plante 10.000 bulbes supplémentaires.

2017 : Augmentation de la gamme de produits.

Activité

Elle est principalement basée sur la production de safran, la transformation et sa commercialisation. Le safran étant une épice peu courante dans nos régions et ayant la réputation d’être un produit onéreux, ils ont réalisé des produits dérivés afin de faire découvrir le safran et ses propriétés au plus grand nombre.

Ils vendent tous leurs produits au détail, mais aussi sous forme de paniers garnis qui peuvent être offerts lors d’événements en famille ou entre amis. Les paniers garnis sont également proposés comme cadeaux d’entreprise pour les clients et/ou le personnel.

Vous trouverez la gamme complète des produits du Comptoir du Safran ici