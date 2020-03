Muriel, Céline, Daniel et Fabian, les nouveaux visages d'une campagne de sensibilisation sur nos routes

Muriel l'un des nouveaux visages d'une campagne de sensibilisation sur les routes - Vivre ici... En ce mois de mars, la SOFICO lance une campagne visant à sensibiliser les usagers à l’importance de respecter les agents qui travaillent sur les autoroutes et les routes nationales en ralentissant à l’approche des zones de chantiers. Chaque jour les agents du SPW Mobilité et Infrastructures circulent sur les autoroutes et nationales de Wallonie Travaillant souvent à 50 centimètres seulement des véhicules, ils regrettent que de nombreux automobilistes ne prennent même pas la peine de ralentir lorsqu’ils arrivent dans une zone de chantier, mettant leur vie en danger. Afin de réaliser cette campagne, quatre agents ont accepté de livrer leur témoignage pour raconter les situations qu’ils vivent au quotidien : Céline, 27 ans, contrôleuse au district de Marche-en-Famenne depuis trois ans Daniel, 61 ans, patrouilleur au district autoroutier d’Awans depuis 25 ans Muriel, 48 ans, contrôleur au district autoroutier de Wanlin depuis 15 ans Fabian, 46 ans, contremaître au district autoroutier de Wanlin depuis 3 ans Leurs témoignages seront relatés dans des capsules vidéo diffusées tout au long du mois de mars sur la page Facebook, le compte Twitter et le site web de la SOFICO. Un chantier, avec ou sans ouvriers en activité, reste une zone de danger pour tout conducteur puisque la configuration habituelle de la voirie est modifiée : les bandes de circulation sont rétrécies, déviées… Il est donc essentiel de respecter les limitations de vitesse pour sa propre sécurité, pour celle des autres usagers et pour celle des ouvriers qui peuvent y travailler. Chaque année, sur les autoroutes wallonnes, à hauteur d’un chantier, on recense en moyenne 4 décès et 159 blessés (99 accidents). Chaque semaine, en moyenne, sur les autoroutes belges, deux camions absorbeurs de chocs, qui accompagnent les chantiers mobiles, sont endommagés suite à un accident de circulation Cette campagne, qui sera affichée pendant tout le mois de mars sur les 300 panneaux qui bordent les autoroutes et principales nationales de Wallonie rappellera donc à chacun l’importance de ralentir à proximité d’une zone de chantier. Elle sera également déclinée dans quatre vidéos disponibles dès le mois de mars sur la page Facebook, le compte Twitter et le site web de la SOFICO. Enfin, chaque semaine cette thématique sera abordée sous un angle différent sur les réseaux sociaux de la SOFICO.