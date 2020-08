MUDIA, Musée didactique d'Art à REDU accessible à tous ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Plus de 300 œuvres originales et internationales, depuis les temps gothiques et la Renaissance jusqu’à l’époque contemporaine offrent une vue d’ensemble unique sur la grande histoire de l’art : Véronèse, Brueghel, Rodin, Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte, Hergé, Franquin, Geluck, etc. C'est un musée tout à fait extaordinaire" nous précise Tanguy Henrard, contacté par Terry Lemmens . "Ca fait deux ans que nous existons. On a un concept tout à fait particulier qui est 'l'art autrement'. Notre but est de pouvoir initier les gens qui sont loin des musées, qui sont loin de l'art. Nous avons créé un musée qui est tout à fait différents des autres, porté par le côté ludique et le côté interactif. On a une collection de plus de 300 oeuvres de maîtres, toutes des oeuvres originales prêtées par des collectionneurs privés belges ou internationaux". On s'amuse et on apprend ! "On peut toujours resté figé devant un tabeau ! On reste admiratif devant quelque chose de beau. Mais le parcours est en même temps sensoriel . Vous allez monter sur une échelle pour voir une petite oeuvre, devant laquelle vous seriez peut être passés sans la regarder ! Vous allez pouvoir vous abaisser pour voir des bronzes magnifiques, en même temps vous allez pouvoir jouer avec des ordinateurs qui offrent des jeux interactifs, ...." 60 applications ludiques et interactives (écrans tactiles, films, jeux, un tableau animé) rendent le parcours vivant et didactique. Une expérience unique pour toute la famille! Toutes les infos via le site