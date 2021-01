Mouron rouge ? Mouron blanc ?

Mouron blanc ? Mouron rouge ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/01/2021 Notre séquence jardin en compagnie de Marc Knaepen. Il est question ce jour d'une plante très connue des jardiniers , le mouron Le mouron blanc (Stellaria media) parfois appelé aussi "stellaire" ou "morgeline" relève, de la famille des Caryophyllacées : plante annuelle également, très communément rencontrée dans les jardins, les vergers, les champs cultivés, les lisières de bois, les clairières…ce qui est un signe que le sol est sain, équilibré, fertile et riche : on dit donc que la plante est bioindicatrice. Mais néanmoins une plante très envahissante . Facile à enlever surtout par temps humide . Le mouron blanc est lui comestible. Attention il existe plusieurs sortes de mourons dont certains toxiques (le mouron rouge). Le mouron blanc est lui comestible. Le mouron blanc est aussi appelé "mouron des oiseaux" ... "C'est une plante qui a la particularité de pouvoir croitre pendant une grande partie de l'année, donc de mars à novembre et même parfois tout l'hiver" nous précise Marc. "Une plante capable de fleurir, de produire des graines et là cela devient plus inquiétant parceque chaque plante pleut donner 500 graines et que chaque graine a une durée de vie de 50 ans !" Elle a des qualités ! "Elle est comestible, il peut se consommer cru, il a un goût un peu particulier, un goût de noisette. On peut le mélanger avec d'autres salades et on peut aussi le cuire comme les épinards. C'est une des meilleures salades sauvages de nos régions parcequ'elle est bourrée de vitamine C, de magnesium et donc elle est excellente pour la santé". Le mouron rouge à ne pas confondre ! "Surtout pas" nous crie Marc Knaepen ! "Il n'est pas de la même famille (que le blanc) . Le mouron rouge est de la famille des primevères . Il a un port beaucoup plus petit, il est rampant, il ne dépasse pas 8 à 10 cm de hauteur et il produit des petites fleurs rouges. C'est une plante annuelle . Ici il faut faire très attention parceque c'est une plante qui est toxique. Donc pas de consommation" Le mouron rouge est utile au niveau des insectes butineurs ! A laisser donc en place, pas dans votre assiette ni à vos lapins ou poules ! Le mouron étant envahissant, évitez d'apporter à votre potager des fumures azotées, pas de compost mal équilibré. Pour éliminer le mouron (blanc notamment) munissez vous d'un rateau ! Facile. La plante s'enlève facilement.