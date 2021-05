Mon manager de poche - le guide pour (sur)vivre de sa musique en 2021 ! - Vivre ici Namur,... Boris Engels est manager et coach d'artistes. Originaire de Lasne, c'est très jeune qu'il a développé sa passion pour la musique. Et aujourd'hui, Boris sort un livre sur l'industrie musicale belge. "Mon Manager de Poche – Le guide pour sur(vivre) de sa musique en 2021". Ce livre dont la date de parution se situerait aux alentours de la rentrée 2021, pourrait conférer des solutions concrètes à nombreux blocages dans la carrière de musiciens. Ce livre s’adresse également à tout professionnel de l’industrie musicale, débutant ou confirmé. "C'est un livre que j'ai en vie d'écrire depuis des années ! Je l'ai en tête depuis plus de 5 ans facilement. L'écriture a commencé par un constat où je me suis vraiment dit 'En Belgique on a énormément de jeunes artistes super talentueux mais il y a relativement peu d'agents, de managers pour les encadrer et les guider dans cette industrie qui reste une industrie assez complexe ' dont je me suis dit 'au-delà du management, je donne pas mal de séances de coatching et il y a beaucoup de questions récurrentes qui reviennent et qui sont en fait parfois des questions assez basiques comme par exemple la différence entre un manager un booker, entre un label et un éditeur (...) et je me suis dit qu'il était intéressant de regrouper toutes ses questions dans un seul ouvrage" nous précise Boris Engels Un livre qui se voudra être une bible de référence pour les jeunes qui veulent se lancer. Mais avec un tel ouvrage.. les services de Boris seront ils toujours sollicités ? "J'y ai pensé ! 'Tiens est ce que je ne garderais pas tous ces conseils pour moi ? Mais non ! Mon but est d'aider un maxium de gens. En lisant le bouquin, tous les coachings en fait que je donne de base, vraiment le fonctionnement de l'industrie musicale, je vais rediriger les gens vers mon bouquin, par contre mes coachings ont toujours un sens pour faire du sur mesure en fait"