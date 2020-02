Mobilisez-vous pour le Grand Nettoyage de printemps ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Le Grand Nettoyage de Printemps c'est du 26 au 29 mars prochain ! 163 mille participants en 2019 ! L’ambition pour cette nouvelle édition est évidemment de rassembler un maximum de personnes et/ou d'équipes. Une grande mobilisation citoyenne qui vise à sensibiliser les Wallons à la problématique de la propreté publique. Rendons nos lieu de vie et notre environnement quotidien plus propres ! Dès le 26 mars prochain tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprise et association diverses – se mobiliseront autour d’un objectif commun : ramasser les nombreux déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables.. . Les jeudi 26 et vendredi 27 mars seront plus spécifiquement réservés aux écoles ainsi qu’aux entreprises mais restent cependant toujours accessibles pour les particuliers, associations et clubs qui ont la possibilité de s’inscrire pour le vendredi et/ou le samedi et/ou le dimanche. Toute aide est la bienvenue, ne fut-ce que pour une heure ou deux ! Les inscriptions sont ouvertes et se clôtureront le 15 mars à minuit. Participez, en tant que citoyen, commune, école ou entreprise, à la plus grande action citoyenne de nettoyage de l’environnement. Toute aide est la bienvenue, même pour une heure ou deux ! Décidez de la zone que vous désirez assainir le dernier week-end du mois de mars et inscrivez-vous maintenant sur : https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/ ou sur vivacite.be