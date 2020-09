Mieux manger ne coûte pas forcément plus cher - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Notre séquence "Zéro Déchet" en compagnie des représentantes des intercommunales de nos provinces, l'INBW, BEP Environnement et Idelux Environnement. En modifiant le contenu des repas et en réduisant le gaspillage alimentaire, il est possible de consommer des produits de meilleure qualité, locaux, bio ou porteurs de labels sans alourdir son budget " courses ". "Nous jetons beaucoup de nourriture et pourtant, nous avons rarement l’impression de la gaspiller. Pourtant cela représente de 15 à 20 kg par personne et par an (l’équivalent d’un repas par semaine !), dont une partie de produits qui n’ont même pas été déballés. Et gaspiller de la nourriture coûte cher : environ 174 euros par personne et par an" nous précise Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement Voici 7 règles d’or pour moins gaspiller : Dresser une liste de courses avant de faire vos achats. Préparer vos menus à l'avance. Acheter la juste quantité. Veiller à la bonne conservation des aliments. Vider soigneusement les emballages. Cuisiner les bonnes quantités. Cuisiner les restes Ecoutez Marie-Noëlle Minet. Et plus d'infos via le site des intercommunales