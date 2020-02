"Meurtre à la bibliothèque". A vous de choisir la fin qui vous convient...

Nous sommes dans la peau de Damien, Commissaire de police fraichement retraité. Marié à Judith, la responsable de la bibliothèque. C'est une journée particulière qui les attend. En effet, l'équipe de la bibliothèque s'apprête à recevoir un auteur de renom pour une soirée littéraire. Tout doit être parfait. Mais alors que la soirée débute, l'un des membres de la bibliothèque est retrouvé assassiné.. On découvrira par la suite que la victime n'est pas un "saint homme", et que de nombreuses personnes présentes ont quelque chose à lui reprocher. Qui dès lors à commis le meurtre ? Damien va filer un coup de main à son ancien collègue Arthur qui est également le papa d'une des employés de la bibliothèque...

L'auteur

Frank Andriat est né en 1958 à Bruxelles (Belgique). Il s'oriente vers l'écriture dès 14 ans et lance en 1973 une revue littéraire, " Cyclope ". Après des études de philologie romane à l'Université de Bruxelles, il exerce depuis 1980 le métier de professeur de français. Frank Andriat aborde divers registres littéraires : poésie, fantastique, romans policiers, nouvelles... Dans ses livres, il dit l'importance de l'ouverture : le " Journal de Jamila " exprime son rejet de toute attitude raciste, " La remplaçante " est un vibrant appel au dialogue entre enseignants et enseignés, " Rue Josaphat " décrit la vie simple et quotidienne dans une rue populaire.

Plusieurs de ses romans pour adolescents sont devenus des best-sellers dans les écoles ; certains ont été primés et traduits en néerlandais.

Son ouvrage a été édité chez Mijade.