Mettons nos poubelles au ... régime !

Il est question ce jour de mettre nos poubelles au ... régime ! Savez vous que les déchets d'emballage représentent presque 30 kg par an et par habitant. C'est énorme ! Et pourtant, avec peu d'effort chaque citoyen pourrait facilement diminuer le poids de ses déchets. Carine nous propose un petit focus avec quelques pistes simples pour réduire les déchets organiques, les déchets de papier-cartons et les déchets d'emballage !