Mémoires de Meuse, des sources à l'embouchure, un bel ouvrage à découvrir absolument - Vivre... Les Editions Weyrich publie un bel ouvrage commis par Xavier Van Der Stappen "Mémoires de Meuse - des sources à l'embouchure" Cet ouvrage relate le méconnu parcours du "plus vieux fleuve du monde" et l'histoire des hommes qui ont façonné ses berges et ses vallées, mais aussi l'avènement des villes nées des aflluents. Son auteur, Xavier Van Der Stappen est réalisateur, concepteur d'expositions et auteur d'une 20ne de livrs illustrés et catalogues. On vous invite à un long voyage du Plateau de Langres à la source du fleuve jusqu'à son embouchure aux Pays Bas. Présentations en compagnie de Xavier, invité de Vivre Ici ce vendredi ET plus d'infos via le site https://www.weyrich-edition.be/