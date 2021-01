Manon Schenck sacrée "jeune chef" par le Guide Michelin.

Manon Schenk sacrée "jeune chef" par le Guide Michelin. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Manon Schenck gère "La Table de Manon" avec son compagnon, David Delmas. Le restaurant est situé à Grandhan dans l'entité Durbuysienne Manon Schenck a tout récemment été consacrée "Jeune Chef" par le célèbre Guide Michelin. Son compagnon, David Delmas, durbuysien d'origine à fait des études d'hôtellerie à La-Roche-en-Ardenne ainsi que la gestion hôtelière à Liège. Après un séjour au Pays de Galles il se retrouve dans plus établissement alsaciens là où il rencontre sa future compagnie. Manon est effet d'origine alsacienne. Elle a début son apprentissage en hôtellerie à Colmar alors qu'elle n'avait que 14 ans. C'est à cette période qu'elle décroche le titre de meilleure apprentie de France (Alsace) et elle sera également demi-finaliste au Trophée Femme & Chef en 2010. Elle atteri ensuite au Grand Duché où elle évolue aux côtés de Cyril Molard, au Restaurant Ma Langue Souris . Tous les deux passionnés par leur métier, désireux d’élargir leurs horizons professionnels, décident de partir pour La Bretagne où durant quatre ans, ils vont intégrer l’hôtel restaurant La Butte à Plouider, étoilé du Nord Finistère. David comme directeur de restaurant & Manon comme second de cuisine. Cette expérience constitue une nouvelle vision de la cuisine de la mer, une gastronomie aussi iodée que pleine de fraîcheur. A noté aussi un bref passage chez Benoit Violier à l’Hôtel de Ville de Crissier, restaurant 3 étoiles au Michelin lui permettra de se perfectionner en pâtisserie. Mais voilà, tout naturellement, ils se disent qu’il est temps de voler de leurs propres ailes et c’est ainsi que l’aventure de La Table de Manon à Durbuy à l'époque, débute. Manon vient donc de se voir sacrée "jeune chef" par le Guide Michelin. Belle récompense qu'elle nous partageait ce lundi dans votre émission en compagnie de David Delmas. Cette belle récompense, c'était il y a déjà une semaine "On n'a pas vu le temps passé. On a tout de suite été embarqué dans un tourbillon médiatique. On n'a pas forcément l'habitude, moi j'aime bien être planquée dans ma cuisine" nous confie Manon ! La jeune cheffe ne s'attendait pas du tout à cette récompense "non ! suprise totale ! On a été convié pour suivre la cérémonie en direct et cela a été une synchro parfaite, lors de l'annonce du lauréats, trois voitures se sont mises sur le parking du restaurant, ils débarqué avec des caméramans ... c'était incroyable ! " Ecoutez l'intégralité de l'interviewe que nous a consacrée Manon