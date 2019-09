Mangez local et de saison ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 30/09/2019 Se nourrir de produits achetés au supermarché où l'on trouve un tas de produits alimentaires à prix imbattables n'est pas toujours très favorable à notre santé.. . et encore moins l'environnement . Dans la nourriture issue de l'agriculture conventionnelle on retrouve des engrais de synthèse et des pesticides qui contaminent l'air, l'eau, la terre ! Et des perturbateurs endocriniens qui affecteront le système hormonal et pourraient causer divers problèmes comme l'infertilités, les cancers .. L'idéal : acheter et consommer local . C'est ce que préconise l'association ECOCONSO Ecoutez Stéphanie Grofils