Maman s'organise .... une habitante d'Ittre propose son blog et ses ouvrages

Elle s'appelle Judith, elle vit en Brabant Wallon et elle est experte en organisation du quotidien et en minimalisme.

Judit a notamment créé un blog " Maman s'organise" 'La raison de tout cela, à la naissance de mon deuxième enfant je me suis sentie débordée, dépassée complètement par tout ce que j'avais à gérer. A ce moment là j'étais encore salariée. Les enfants, forcément, la maison, etc et je me suis dit 'c'est pas normal que je me sente débordée parce que ce que je vis là, en fait, c'est la même chose pour toute les femmes (...) j'ai tout fait pour gagner du temps et pouvoir profiter de mes enfants "

Judith s'est lancée dans le ... rangement ! "J'avais trop d'objets autour du moi à tout le temps déplacer et je me suis dit, la solution serait d'avoir moins d'objets et de désencombrer et c'est comme ça que je me suis mise a désencombrer et à partir de là je me suis rendu compte que je gagnais beaucoup de temps ! Tellement que j'ai trouvé du temps à créer mon blog "

Judith a créé son blog pour pouvoir partager ses découvertes et apporter ses propres conseils ! Et ce via son blog et les ouvrages qu'elle a publié.

