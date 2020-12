Maitriser les langues est incontestablement un atout supplémentaire sur son CV - Vivre ici Namur,... Notre séquence en collaboration avec le Forem.. Et ce lundi il est question des compétences linguistiques, importantes quand on est sur le marché de l’emploi à la recherche d’un nouveau job... "Maitriser les langues est incontestablement un atout supplémentaire sur son CV. Surtout en Belgique vu qu’on possède déjà 3 langues officielles sans oublier la maitrise de l’anglais comme langue de commerce internationale très souvent demandé par les employeurs dans les offres d’emploi. Au sein du Forem, l'apprentissage d'une langue peut se décliner habituellement en modules intensifs en centre de formation, en immersion ou encore à distance" nous précise Isabelle Hubert, Chargée de Communication au Forem Le Forem propose aux demandeurs d’emploi de tester au préalable leur niveau avant de débuter une formation, c’est bien cela ? "Avant de se lancer dans un parcours de formation, il importe de commencer par évaluer son niveau de connaissance par rapport à l’échelle européenne (A0, A1, A2, B1, B2, C1 ou C2). A0 étant le niveau le plus faible. L’outil utilisé au Forem pour évaluer de manière fiable le niveau de compétences de candidats est le TEST ELAO. En cette période de confinement, le test se fait en ligne, à partir du PC personnel du demandeur d’emploi. Au niveau de la durée du test en langues, il faut compter entre 45 minutes et 1heure. Le demandeur d’emploi a l’opportunité de choisir entre 4 langues qu’il peut tester à savoir : le néerlandais, l’anglais, l’allemand et le français langue étrangère. Une fois le demandeur inscrit pour réaliser le test, un formateur lui envoie un lien afin de se connecter à la plateforme ELAO pour débuter l’évaluation en toute autonomie." précise Isabelle Hubert Ce test permettra d’établir un parcours de formation adapté aux besoins du candidat d’une part et d’autre part, permettre l’accès rapidement à une formation dans la langue choisie qui devrait pouvoir débuter dès 2021 dans un des centres de formation du Forem en présentiel ou à distance, en fonction des mesures sanitaires. Vous pouvez contacter le Service clientèle de Namur au 081/23 45 45 – ou via son adresse mail serviceclientele.namur@forem.be et également via le Service clientèle de Nivelles au 067/28 08 11 serviceclientele.nivelles@forem.be