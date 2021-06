Magie de Noël à Corroy-le-Château et au Château de Louvignies : on recherche des bénévoles !... ans un monde merveilleux, dans 10 châteaux en Belgique (8 en Flandre et 2 en Wallonie). Newsletter Vivacité Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité. Par groupes de 8 personnes, les visiteurs découvrent le patrimoine historique et se promènent dans les salles et recoins du château. En appuyant sur un bouton, ils déclenchent l'histoire de Noël : " La Nuit des Twinkelings ". Ils résolvent un mystère en trouvant des indices au rythme de leur déambulation et de leurs découvertes, sous l’oeil bienveillant d’un maître de cérémonie. Un appel aux bénévoles est lancé ! Si Noël semble encore loin, les préparatifs commencent maintenant aux châteaux de Corroy-le-Château et de Louvignies. En partenariat avec l’Atrium 57 (centre culturel de Gembloux) et les villes de Gembloux et de Soignies, un événement inédit en Wallonie s’y prépare et, avec votre soutien, un appel est lancé pour constituer des collectifs bénévoles autour de ce projet. En 2015, après le succès de plusieurs comédies musicales historiques au château de Westerlo, la société Historalia Productions a entrepris de transformer le château de la famille de Mérode en palais du Père Noël. Ce qui commença comme une petite balade de Noël se transforma rapidement en succès retentissant. En 5 ans, Historalia Productions a attiré près de 100.000 spectateurs dans huit châteaux, participant ainsi à l’ouverture du patrimoine historique au plus grand nombre. En 2021, Simon de Merode réalise un vieux rêve : étendre son projet à la partie francophone du pays, renouer avec sa langue maternelle et connecter le nord et le sud du pays, dans une fable enchanteresse. Pour cette première expérience en terre wallonne, c’est à Corroy-le-Château et à Louvignies que le Père Noël posera sa hotte, avec la complicité d’un opérateur du cru, le Mad Cat Studio, connu pour ses réalisations dans le domaine de la logistique artistique et de la médiation culturelle et historique. COMMENT PARTICIPER À LA MAGIE DE NOËL ? " Magie de Noël " ne sera pas la simple traduction de " Kerstmagie ". Chaque expérience sera unique et intense, construite avec des prestataires et des partenaires du coin. Chacune participera au développement touristique et économique local. Pour que le spectacle soit véritablement ancré dans son environnement, Historalia lance un appel pour constituer un collectif bénévole composé de comédien·nes en amateur, de couturier·ères, de scénographes et de personnes en charge de l’accueil, du catering et des loges. En rejoignant l’équipe, vous participerez à la féérie de Noël et à l’ouverture de notre patrimoine au grand public. Vous serez encadré par des professionnels et vivrez de l’intérieur une aventure humaine inoubliable et intense, dans une ambiance festive et amicale. Pour en savoir plus, inscrivez-vous aux drinks de présentation : - le vendredi 18 juin, à 19h, au château de Louvignies (Soignies) sur www.magiedenoel.be/soignies - le mardi 22 juin, à 19h, à l’Atrium 57 (rue du Moulin, 57 à 5030 Gembloux) sur www.magiedenoel.be/gembloux Détails en compagnie de Simon de Mérode