"Love is in the air" un concept original pour St Valentin - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... "Love is in the air" ! Voilà l’expérience originale mise sur pied par 2 professionnels de l’événementiel et dj, un restaurateur et une psychothérapeute de couple. Le concept en quelques mots… accompagner les couples durant leur soirée de St Valentin à domicile pour leur faire vivre une expérience multi-sensorielle. Au travers d’une bande sonore de 2 heures, le couple d’amoureux sera guidé par la charmante voix d’Aphrodite 19 (virus de l’amour). Musiques, interactions et questions leur feront vivre une St Valentin romantique et inédite. Tout cela sans oublier le plaisir gustatif ! Un menu est effectivement proposé dans le concept. C’est ainsi que le chef interviendra également " en live " pour décrire aux amoureux le menu concocté et les transporter dans le grand restaurant où ils n’ont pu se rendre. Et ce grand chef c'est Julien Malaisse chef du restaurant locavore, Pré de chez Vous, à Namur (Vedrin) Il était l'invité de Vivre ici ce mardi Attention cloture des inscriptions ce mercredi 10 février 18 h ! Découvrez ce concept grâce au site www.mydjukebox.be.