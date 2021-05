Logement insolite dans une bulle à Houyet !

Une nuit à la belle étoile à Houyet - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/05/2021 Elle s'appelle Valentine Falaise, et en compagnie de son mari, elle propose, en bordure de Ravel, à Houyet un logement insolite, deux bulles qui surplombent la Lesse ! Deux bulles, d'un diamètre de 5 mètres qui peuvent accueillir de 2 (un couple) à 5 personnes - 2 adultes et 3 enfants par exemple. Valentine Falaise "C'est effectivement bien une bulle, donc une sphère. Il y a une partie qui est cachée pour garder un maximum d'intimité, et la partie ciel est complètement visible, ça vous permet de voir quand vous êtes dans votre lit...." Une nuit à la belle étoile en pleine nature "On voulait proposer les beautés de nos contrées, on a voulu absolument que les gens puissent profiter de la Lesse qui est une des beautés naturelles de notre région, ça c'était important pour nous, donc on a placé ces bulles dans un écrin boisé. La vue, c'est sur la Lesse et il y a le ravel qui est juste derrière". La Lesse, le Ravel, le ciel, la nature.... "cela vous permet de vous déconnecter ! Quand on arrive sur les lieux beaucoup de gens nous disent 'on est à deux minutes de la route et on déconnecte d'un coup' " Une nuitée à la belle étoile, insolite, mais aussi la possibilité de découvrir cette belle région de Houyet "On voulait vraiment faire découvrir la région, qu'ils puissent s'imprégner des lieux donc c'est important pour nous de proposer diverses activités" Et notamment des balades guidées découverte de la région avec un guide nature/apiculteur. Et le couple a fait appel aux producteurs locaux pour la restauration.. Ecoutez Valentine Falaise !