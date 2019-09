Livres, romans et ... zéro déchet ! - Vivre Ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 05/09/2019 Livres, romans et ... zéro déchet ! 524 nouveaux romans sont annoncés ! Pour éviter le "zéro déchet" il est important de rappeler quelques astuces qui vous permettront notamment de ne pas crouler sous les livres après quelques années.. . privilégiez la location . achat et revente en seconde main . donner... partager.. Et en matière de zéro déchet vous avez le choix aussi en ... bouquins ! Ecoutez Marie-Noëlle Minet, Conseillère en prévention déchets à l'AIVE