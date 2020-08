Les travaux à faire au jardin cette fin d'été

Que faire au jardin ? Les conseils de Marc - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Vous l'aurez tous remarqué, pour la 3eme année consécutive nos jardins ont grandement souffert de la sécheresse et de la chaleur. Des périodes caniculaires successives qui ne sont pas sans conséquences sur nos plantations Alors que faire en cette période de l'année au jardin ? Peut être s'occuper de la pelouse.. fort jaunie "Les pelouses ressemblent plus à de la paille qu'autre chose et beaucoup de plantes ont souffert" dixit notre Monsieur Jardin, Marc Knaepen. "On est aux portes du mois de septembre, le mois de septembre, normalement, je l'espère, sera un peu plus humide et un peu plus frais (...) ce sera peut être le moment de donner un peu de vigueur aux pelouses en les scarifiant, mais il faut que le sol soit un peu humide, et en scarifiant on va éliminer la mousse qui serait présente même s'il n'y en a pas des masses, parce que la mousse n'aime pas la sécheresse mais peut mourrir sur place et faire un amas sur le sol et étouffer ce qu'il reste de graminées donc la scarification va permettre d'éliminer cette mousse mais aussi d'éliminer toute cette herbe sèche". Et pour rebooster un peu ce gazon qui a été malmené durant cet été, c'est de lui donner un peu d'engrais organique. Ou, et c'est peut être mieux, semez une prairie fleurie! c'est la bonne période ! Au niveau des tomates, éliminez une partie du feuillage, à partir de la mi septembre, pour que les fruits qui sont encore verts puissent continuer à murir". Vous pouvez encore faire des semis ! "On peut semer des engrais verts s'il y a des zones qui sont dénudées au potager, cela permettra d'améliorer le sol. On peut semer des épinards d'hiver, des radis et surtout des radis noirs (...) on peut planter des fraisiers aussi, il y a pas mal de choses à faire au potager". Ecoutez Marc Knaepen