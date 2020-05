Les sorties nature ? Oui, mais sans exagération

Reprise des sorties nature.... en douceur - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Chez Natagora, "la première règle c'est de rester encore un maximum chez soi ! On peut évidemment aller se promener dans un périmètre assez proche. Les autorités encouragent les personnes à profiter un maximum de leur jardin, de leur environnement immédiat" nous précise Virginie Hess. "Certains centres de plein air ont réouvert comme le le Bois des Rêves ou le Parc de Furfooz . On peut aller se balader dans ces endroits là si on n'habite pas trop loin et si on est accompagné de sa cellule familiale de base. Il faut éviter les grands groupes ! " "Il y a un relachement pour le moment qui pourrait être dangereux. Finalement c'est une question de bon sens. Pour éviter de prendre le moindre risque, comment puis-je faire ? Ne pas faire 200 km pour aller promener en forêt du côté des Hautes Fagnes par exemple." Retour à la nature ! "Je suis ravie du nombre de personnes qui m'ont interpellée ces jours ci et qui m'ont dit 'vous savez on a repris le temps d'écouter le chant des oiseaux, on a commencé un potager.'. On sent qu'il ya un retour à l'essentiel. Une reconnexion qui se fait à la nature. C'est une des leçons que l'on peut retirer de ce confinement. "