Les soleils aiment le ... soleil !

Le soleil et ... les soleils ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 18/06/2021 On vous parle d'un sujet d'actualité dans notre séquence jardin ce vendredi, le ... soleil ! Et c'est en compagnie de Marc Knaepen "Le soleil il est bien présent ! Il y a aussi les soleils que l'on peut mettre au jardin, que l'on appelle aussi les tournesols dont les fleurs suivent un peu la course du soleil. C'est une plante qui fait partie d'une famille que l'on connait bien puisque en automne on a la floraison des asters qui attirent les papillons etc, et bien c'est exactement la même famille que le soleil et ce sont des plantes qui sont originaires d'Amérique du Nord". Très cultivé comme plante ornementale, il faut savoir que dans plus en plus de régions on cultive le soleil (Hélianthus) pour ses graines riches en huile. Cette plante annuelle se décline en une multitude de choix que ce soit par sa taille ou par ses coloris. Certains tournesols ne dépassent pas 40 à 50 cm, par contre d'autres peuvent atteindre plus de 4 m de hauteur ! "Il y en a un autre que j'aime aussi, c'est l'helianthus debilis ice cream qui produit une multitude de fleurs d'environ 10/15 cm de diamètre qui sont couleur blanc crème et forme une sorte de petit arbuste. Il commence à fleurir plus tardivement, à partir du mois d'août et il fleuri jusqu'aux gélées".