Les scientifiques interpellent la politique agricole européenne

Plus de 3600 scientifiques de 63 pays (137 en Belgique) déclarent que la PAC actuelle est un moteur central des crises du climat et de la biodiversité,et qu’elle échoue à répondre aux enjeux socio-économiques des zones rurales. Actuellement, les critères d’attribution des aides sont inadéquats: les aides sont distribuées injustement entre agriculteurs, et elles financent des pratiques qui détruisent la biodiversité à grande échelle, en contribuant au changement climatique et à la dégradation des sols et des terres...

Détails en compagnie de Virginie Hess de Natagora