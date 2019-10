Les salons "Energie & Habitat" et "Batireno" se rassemblent à Namur Expo

Salon Energie & Habiat et Batireno à Namur Expo - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Les salons Energie & Habitat et Batireno se rassemblent pour ne plus constituer qu'un seul événement mais toujours axé sur l’efficacité énergétique et de la construction durable. De nombreuses entreprises innovantes du secteur y présenteront des solutions en vue de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ! Organisés de longue date à Namur Expo, les salons Batireno et Energie & Habitat se dérouleront cette année conjointement sur deux week-ends : du samedi 12 au lundi 14 octobre et du vendredi 18 au dimanche 20 octobre. 170 exposants spécialisés ont répondu présents pour ce nouveau rendez-vous et feront découvrir aux 15.000 candidats bâtisseurs et rénovateurs attendus un éventail très large de produits, matériaux, services et techniques pour concrétiser leurs projets, de la conception jusqu’aux dernières finitions. Généraliste, ce nouveau rendez-vous continuera d’apporter des solutions et conseils pointus afin de relever le défi énergétique et d’atteindre les objectifs que la Wallonie s’est fixé. Ecoutez Audrey Bontemps, responsable communication