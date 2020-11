"Les pompiers - Sauve qui peut" nouvel album BD de Stedo

"Les pompiers - Sauve qui peut" - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 19/11/2020 "Envie de mettre le feu à vos petits soucis du quotidien ? Besoin urgent de blagues fumantes ? Pas la peine d'appeler le 18 : les hommes des casernes de Cazenove et Stédo se mobilisent pour votre bonne humeur !" "Sauve qui peut" le nouvel album du dessinateur Stéphane Dauvin, alias Stédo en collaboration avec Cazenove paru chez Bamboo Edition. Mission risquée pour les sapeurs-héros : combattre le feu ardent de l’imbécilité ! Le pompier, c'est celui ou celle qui porte secours et protège la population au péril de sa vie en intervenant en des temps records même lorsqu’il est en vacances, au repos, malade ou blessé ! Mais, de plus en plus, le pompier est la cible de comportements pour le moins… incompréhensibles : il est caillassé alors qu’il vient aider ! Ancrés dans la réalité, Les Pompiers de Cazenove et Stédo prennent le problème à bras le corps. Avec cet album de gags et d'histoires courtes, l’équipe des hommes des casernes entend bien dénoncer ces agissements. Une révolution dans la série des Pompiers, une prise de conscience, un cri de ras-le-bol. Stédo était l'invité de Vivre Ici ce jeudi "On a en général par album 4, 5 thématiques principales, et ici avant de commencer l'album, Christophe (Cazenove) m'a parler de cette thématique et il m'a dit 'on va faire tout un album la-dessus'. J'ai eu un peu peur au départ parce que je me suis dit 'comment on va traiter ça avec humour ?' Quand j'ai reçu les premiers gags, ca m'a fait rigoler. Et derrière les gags il y a un ton sérieux qui traite d'un sujet d'actualité malheureusement. On a peut être fait un album moins rigolo, moins tout public que d'habitude, mais je pense qu'il etait important de le faire". Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Stédo ! Il était dans les Studios de Vivacité ce jeudi