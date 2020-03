Les pesticides au jardin : terminé - © altmodern - Getty Images

Conseils pour désherber sans produit chimique - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Le printemps est tout proche, et les travaux au jardin vont reprendre. Et qui dit travaux de jardinage dit aussi désherbage. Une pratique à bannir absolument, c'est l'usage des produits de désherbage chimiques et particulièrement le glyphosate, qui de toute manière est INTERDIT chez les particuliers . un jardin zéro pesticide c'est possible : Et c'est même certain ! Il est temps de mettre fin à l'utilisation de produits chimiques utilisés pour contrôler ou tuer les végétaux et autres petits être vivants et qui nuisent aussi à la santé de l'homme. Il faut se faire une raison, les pesticides c'est TERMINE ! Je possède des restes de pesticides.. Bon nombre de particuliers conservent un stock de produits chez eux. Ceux-ci datent parfois depuis des années et ne sont plus autorisés ou leur propriétés sont altérées . L'élimination de ces produits et de leur emballage ne peut se faire que via les déchets spéciaux dans les parcs à conteneurs afin de réduire leur impact sur l'environnement . Rappel : si vous possédez encore des produits à base de glyphosate (Roundup par exemple) il vous est interdit de l'utiliser sous peine de lourdes amendes. " Vers une Wallonie sans pesticides, nous y croyons ! " est une campagne de Nature & Progrès qui vise à réunir les acteurs (agriculteurs, citoyens,…) qui partagent la conviction d’aller vers une suppression des pesticides en Wallonie. Pour y arriver, Nature & Progrès a choisi de proposer des techniques alternatives aux pesticides lors de rencontres en ferme avec producteurs et consommateurs afin de donner les moyens aux agriculteurs qui le souhaitent d’aller vers une agriculture sans pesticides. Toutes les infos ICI Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, NatPro vous recommande l'ouvrage "Je désherbe sans produits chimiques" paru aux Editions Terres Vivantes