Les parcs à conteneurs, on fait le point ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... On le sait, une réouverture partielle et progressive des parcs à conteneurs a été décidée ! Mais qu'en est-il au juste ? Cette réouverture se déroulera dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur, et s’étalera sur quelques jours en fonction des possibilités opérationnelles des intercommunales. Une chose est sûre : il est demandé aux citoyens de ne se rendre aux recyparcs qu’en cas de nécessité en raison de l’impossibilité de stocker ses déchets, chacun étant invité à tout mettre en œuvre pour réduire sa quantité de déchets et particulièrement les déchets verts. C'est pas le déplacement le plus nécessaire qui soit ! "Il y a une notion d'urgence de sortir de ce confinement et que tout reprenne comme avant. Maintenant il faut en continu aussi entendre ces messages de sécurité, tant pour les gens qui se rendent au parc que pour le personnel qui y travaille. Les règles de distanciation restent d'application pour tout le monde et donc il faut limiter les déplacements au parc conteneurs à ce qui correspond à des urgences" nous précise précise Etienne Ofergeld, président à la Copidec "Il est clair qu'en province de Luxembourg, les parcs à conteneurs étaient des maillons indispensables à la collecte des PMC et papiers cartons . En Brabant wallon la collecte des papiers cartons en porte à porte a été interrompue. Donc il y a une forte demande. Nous allons faire les papiers cartons et les déchets verts en Brabant. On doit limiter le nombre de personnes simultanément sur le site et en fonction des urgences locales, on ouvre pour une matière ou pour une autre". Ecoutez Etienne Offergeld contacté par Terry Lemmens