Les oiseaux font leur nid ! Pas de taille de haie ni d'élagage !

Du 1er avril au 15 aout il est recommandé de ne pas tailler vos arbres et vos haies. La coupe et l’élagage à l’aide d’engins motorisées est interdite durant cette période en Flandre. En Région wallonne, malheureusement ce n’est pas encore le cas. Seuls les agriculteurs sont tenus de ne pas tailler haies et arbres entre le 1er avril et le 31 juillet. Mais il est de bon sens pour les particuliers d'agir de même. Beaucoup d’oiseaux et autres espèces s’installent dans les haies, bocages et autres arbustes. Il est primordial de les laisser construire leur nid et se reproduire en toute tranquillité. Et de plus il est important de maintenir ces haies pour la biodiversité. Rangez donc vos tailles haie et autres tronçonneuse !



La Ligue Royale Belge pour la Protection des oiseaux invite donc les citoyens à reporter leurs travaux d’élagage, d’abattage ou de taille de haie. Pour le bien-être de la faune et des arbres.



Sachez encore qu'en Wallonie, la perturbation et la destruction intentionnelles d’oiseaux sauvages, de leurs nids ou de leurs œufs durant la période de reproduction restent proscrites par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.