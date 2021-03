"Les mardis d'Averell Dubois" un roman signé Franck Andriat - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Franck Andriat, écrivain belge, partage sa vie entre l'enseignement et l'écriture de romans et d'essais. Il publie chez Genèse Editions "Les mardis d'Averelle Dubois" "Le mardi 22 juillet 1969, quand, en tentant d’éviter un étron, Averell Dubois heurte Bill Babeleer, il ne sait pas que celui-ci lui pourrira la vie. Il ne sait pas non plus que les hasards de l’existence le conduiront à devenir commercial chez Peugeot. Ce qu’il sait en revanche, c’est que les mardis ont une fâcheuse tendance à lui porter la poisse. Heureusement, pour chaque aventure ou mésaventure, il y aura une femme ! Jocelyne, sa mère, l’infatigable pâtissière chez Auchan, la pulpeuse Emma des premiers émois, la gracieuse Nathalie, la femme de sa vie, et surtout la petite Lauranne, leur fille." Des situations pleines d’humour et des personnages jubilatoires qui offrent de faire la route ensemble sur plus de cinquante ans d’Histoire et de revivre, avec tendresse et dérision, les années folles qui nous ont conduits jusqu’à aujourd’hui. Franck était l'invité de Vivre Ici ce vendredi.