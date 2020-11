Les langes dans les déchets organiques ? Non !

Pas de langes dans les déchets organiques - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Notre séquence "Zéro Déchet" en collaboration avec les intercommunales de nos provinces. Il est question ce jour de ... langes. Vous le savez : vos déchets organiques (restes de repas, épluchures, petits déchets de jardin, papiers et cartons souillés…) sont biométhanisés et transformés en compost à Tenneville en province du Luxembourg. "Ce compost est épandu sur des champs en Wallonie pour enrichir la terre qui nous nourrit. Les intercommunales qui produisent ce compost souhaitent évidemment qu’il soit le plus pur possible pour préserver les sols" nous précise Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement 1 partir du 1er janvier 2021, il faudra donc jeter les langes dans les déchets résiduels. "Zéro plastique dans les déchets organiques, cela veut aussi dire " zéro lange " dans votre poubelle bio ou du côté vert du duobac. Jeunes papas, grands-mamans, puéricultrices, accueillantes, institutrices maternelles, infirmières … à partir du 1er janvier 2021, nous devrons tous jeter les langes dans les déchets résiduels (sac translucide ou côté gris du duobac ou conteneur déchets résiduels)". Prévoyez une poubelle " déchets résiduels " adaptée à la quantité de langes que votre bébé produit … Vous devez y mettre également tous les déchets non recyclables comme les lingettes synthétiques et autres cotons-tiges Plus de détails en compagnie de Marie-Noëlle Minet