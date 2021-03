Les jeunes touchés par le "blurring"

Les cours à distance, les confinements et l’omniprésence des outils numériques… Cette hyperconnexion 7/7, 24h/24, tout cela participe à rendre victimes de blurring les jeunes et les étudiants. Il n’y a plus de cadre, plus d’horaire fixe, les jeunes peuvent travailler tôt ou très tard, il n’y a plus vraiment de pause midi, plus de fin de journée, finalement la journée ne s’arrête jamais. Les jeunes sont touchés de très près par ce phénomène

Certains jeunes plus touchés que d'autres

"Les jeunes les plus touchés par le blurring sont souvent ceux qui ont du mal à poser des limites, mais aussi les perfectionnistes et les jeunes qui sont dans l'hyper-contrôle. Et puis il y aussi ceux qui ont tendance à manquer de confiance en eux et qui se rassurent en travaillant tout le temp (...) A trop vouloir être dans l'hyper performance, ce flou entre vie privée et vie professionnelle peut entraîner une baisse de la qualité de travail due, entre autres, à un manque de réflexion et de concentration".

Une des conséquences grave du blurring, une fatigue psychique énorme, du stress chronique et une surcharge cognitive, sans soupape d'évacuation. De quoi entraîner des troubles somatiques, des prises de médicaments ou d’autres substances et ça peut parfois mener jusqu’au burn-out étudiant.

Alors que faire ? " Faire des pauses dans sa journée, comme un intercours à l’unif par exemple, juste pour décrocher quelques minutes. L’étudiant peut également se faire une liste de ses priorités, et remettre à plus tard ce qui est moins urgent, ce n’est pas forcément mal de remettre quelque chose à demain. Il faut également essayer de travailler sur le lâcher prise, et pour ça le jeune peut par exemple consulter un sophrologue, faire du yoga, de la méditation"

Couper les téléphones, s’éloigner un peu des écrans ça peut aussi aider ! "Si un jeune est avec sa famille ou ses amis, il peut essayer de mettre son téléphone de côté, pour éviter par exemple de recevoir une notification d’un travail de groupe ou un email d’un prof. Le soir, il peut aussi s’éloigner de son téléphone et regarder simplement une série. Et puis être indulgent avec soi-même c’est aussi très important".