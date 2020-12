Les humeurs d'Oli "Masquarade"

Les Humeurs d'Oli - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 10/12/2020 Le quatrième recueil de dessins de presse des Humeurs d’Oli va vous faire revivre les moments forts de cette année exceptionnelle au travers des prismes de l’humour, de la satire et de la dérision. Depuis plus de 10 ans, Oli caricature l'actualité et partage sa vision du monde sur sur site Les Humeurs d'Oli. Il publie ses dessins dans les quotidiens du groupe Sud Press depuis 5 ans, notamment. Il vient de sortir à La Renaissance du Livre "Masquarade", autant de dessins d'humour qui résume une année 2020 un peu particulière.. Il était l'invité de Vivre Ici ce mercredi