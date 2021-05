Les Grottes de Hotton, patrimoine exceptionnel à (re) découvrir

L’Ardenne est riche de rivières nerveuses qui sont à l’origine de grottes sculptées dans des collines calcaires. Dans les entrailles de ces petites montagnes, l’eau a formé des stalactites et des stalagmites, des fistuleuses, des draperies ou des excentriques qui font la joie des spéléologues et des géologues. Mais surtout des touristes enchantés par l’exceptionnelle beauté de ces concrétions. Elles résultent de l’amoncellement de gouttelettes d’eau chargée en calcaire et qui se déposent sur les parois sous la forme de calcaire cristallisé. Les "Grottes des 1001 nuits à Hotton" un joyau géologique classé patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie. Elle fait partie des étoilés du renommé guide vert Michelin. Le spectacle est renversant. Et l'accès aux grottes est de nouveau accessible depuis quelques jours. "On est toujours limité au nombre des visiteurs par visite. Habituellement on monte à 50, là est est limité à 25" précise Maryève Quinet, directrice des Grottes. C'est dire si les places sont précieuses et qu'il est vivement conseillé de réserver.