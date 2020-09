Les formations dans le secteur de la construction - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... De nouvelles formations au Forem sont proposées gratuitement aux demandeurs d’emploi pour répondre à la demande du marché où certains métiers sont très recherchés par les employeurs "L’offre de formation du Forem s’est adaptée ces dernières semaines suite à la publication en juin de la liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie en Wallonie. Cette liste est constituée de 125 fonctions qui sont en effet très recherchés par les entreprises wallonnes.... Bien entendu, les 125 fonctions ne résultent pas toutes du domaine de la construction. On l’ignore peut-être mais le secteur de la Construction représente 6 % de l’emploi salarié de la Wallonie, et le double si on considère le secteur au sens large (fournisseurs, architecture, électricité…). Entre janvier et juin 2020, le Forem a diffusé plus de 8.000 opportunités d'emploi pour des entreprises actives dans le secteur de la construction (hors autres Service Public de l’Emploi -VDAB /Actiris" nous précise Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem La formation de Chef d’équipe construction, mais aussi de chef de chantier orienté voirie et divers modules tels que le module Topographie pour chef d’équipe, Confort du bâtiment domotique, le module sur les Isolations des parois (performance énergétique des bâtiments, isolation à l’air, ...) "Actuellement, le Forem dispose d’un catalogue de plus de 270 formations métiers, dont la moitié (138) est dédiée aux métiers en pénurie. En moyenne, 8 personnes sur 10 s’insèrent dans l’année après avoir suivi l’une de ces formations. Nos centres de formations recherchent régulièrement de nouveaux candidats/stagiaires pour se former aux métiers de carreleur, de couvreur, d’installateur électricien résidentiel, de maçon, de peintre décorateur et de plafonneur qui sont des métiers très sollicités". Sachez aussi qu'un incitent financier est proposé aux demandeurs d'emploi qui se lancent dans une formation en pénurie. Pour accéder facilement à toutes les prochaines formations, rendez vous sur le site www.leforem.be/agenda, c’est une nouvelle plateforme où vous pourrez y découvrir les dates des séances d’information des s formations, les dates d’entrée en formation, les modalités pratiques, les prérequis, et le programme complet et bien entendu comment s’y inscrire, ... Plus de détails en compagnie d'Isabelle Hubert