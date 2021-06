Les Folkloriales, un grand spectacle à ne pas manquer à Namur dès le 16 juillet !

Dans l’espace-temps d’une nuit magique, entrez dans la folle sarabande qu’ont imaginée pour vous Luc Petit et son équipe des Nocturnales !

Un moment hors du temps, alliant histoire, folklore et traditions haut perchées des échasseurs, le tout renouvelé par une mise en scène contemporaine et inédite !

Molons, géants, zouaves, lanceurs de drapeaux souffleront le show et l’effroi pour une partition mêlant accent wallon et rythmes endiablés… Danseurs, acrobates, jongleurs et artistes hanteront la cathédrale de verdure du Parc Louise-Marie. Une nuit d’été telle que les a observées l’illustre astronome namurois du XVIIe siècle, Antoine Thomas, familier des fastes de la cour de l’empereur de Chine et qui vous accrochera des étoiles dans les yeux…



Cet été, entrez dans la légende avec Les Folkloriales !



Ce concept de spectacle estival investira le parc Louise Marie de la ville de Namur du 16 au 25 juillet. Chaque soir, nous accueillerons le public à 21h30 et à 22h30. Les spectateurs pourront entrer via les Remparts de la Vierge. Les mesures sanitaires seront appliquées en fonction des directives concernant la lutte contre la propagation de la covid 19 au moment de l’événement. Attention, places limitées. Réservations ICI Luc Petit était l’invité de Vivre Ici ce lundi…