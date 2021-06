Les Fezzz rêvent de Francofolies ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 16/06/2021 Ils sont quatre, quatre amis, tous du Brabant wallon, la cinquantaine et ensemble ils forment un groupe de musiciens assez atypique "Les Fezzz" "Le groupe a commencé il y a déjà bien longtemps ! On était au départ trois, le bassiste Sylvain, Jean-François le guitariste, Philippe à la batterie. A l’époque, on avait un chanteur, mais le chanteur a eu la trouille de faire des concerts, il a préféré abandonner. Il y a dix ans on s’est retrouver et on a décidé de remonter le groupe" nous confie Philippe Lermusiaux. Le groupe s’est donc reformé il y a une dizaine d’année et s’est à nouveau lancé après avoir rencontré leur futur chanteur, Philippe Cartillier. La volonté du groupe, jouer, prendre du plaisir ! Philippe Lermusiaux "Je pense que c’est vraiment ça l’objectif, on s’amuse. On n’a pas la prétention de vouloir faire des choses incroyables, disons, donc le but premier, c’est de s’amuser, faire des concerts et peut être un jour les Francofolies. "