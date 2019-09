Que faire de ses feuilles mortes ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 26/09/2019 Vous l'aurez remarqué, l'automne a pris ses marques ... Et durant les prochaines semaines les arbres vont lentement mais surement se parer de leurs plus belles couleurs de saison avant de laisser leur feuillage s'échapper ... Pourquoi les feuilles des arbres tombent-elle l'automne venu ? Au sein de chaque feuille, se cache un système incroyable grâce auquel l'arbre transforme la lumière du soleil en sucre ! En automne, il y a de moins en moins de lumière et il commence à faire plus froid. Ce système se met en pause. Les feuilles ne peuvent plus fabriquer de nourriture pour l'arbre. À leur base, une sorte de petit bouchon se forme, qui empêche la sève de circuler. La feuille se dessèche, devient fragile et tombe. Que faire avec les feuilles mortes ? Ecoutez Marie-Noëlle Minet de IDELUX ENVIRONNEMENT. C'est notre séquence Zéro Dechet