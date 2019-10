Les Fêtes de la Saint-Martin : les habitants partagent le "beau" avec nous

Les maisons et les fermes de Tourinnes-la-Grosse, Nodebais, Beauvechain, Hamme-Mille, La Bruyère et Néthen se transforment pour l’occasion en centres de culture : expositions (parcours d’art contemporain, parcours Off et parcours spécial Max Van der Linden), concerts, animations et un spectacle collectif (Peter Pan) auquel prennent part la population de Tourinnes et des environs, des comédiens amateurs, des musiciens, des danseurs et une chorale…

Depuis 1965, chaque mois de novembre, les habitants de Tourinnes-la-Grosse et environs ouvrent leur maison, accueillent des artistes, et " partagent le beau " avec des milliers de visiteurs. 54 ans de rencontres, d’échanges et de convivialité !

Alain Bornain est le commissaire du parcours officiel d’art contemporain. Sur le thème " Les mesures du monde ", le commissaire a invité dix plasticiens réputés à venir investir avec lui six lieux. Ce n’est pas un hasard si Alain a proposé comme thème Les mesures du monde. En effet, son propre travail est jalonné par des questionnements relatifs au temps, son écoulement, sa mesure. Il interroge aussi notre rapport au monde en retravaillant et en détournant des images de la vie quotidienne ou à travers des chiffres et des statistiques qu’il égrène au fil de ses œuvres. Ce thème, il l’a donc choisi parce qu’il fait écho à ses préoccupations, mais surtout parce que, pour lui, les mesures du monde et le rapport au monde, sont des sujets qui touchent chacun, qu’il soit artiste ou non.

Le parcours officiel d’art contemporain est signalé en rouge. Des " ambassadeurs " sont à disposition des visiteurs à l’accueil et dans les divers lieux d’expos. N’hésitez pas à les solliciter ; ils sont reconnaissables à leur écharpe rouge et vous renseigneront volontiers sur le travail des artistes. Des visites guidées sont également proposées par le Centre Culturel de Beauvechain, en partenariat avec Pulsart et le Centre Culturel du Brabant Wallon.

En marge de ce parcours d’art contemporain, les Rhétos de la section art du Lycée Martin V (Louvain-la-Neuve) proposent une série de travaux réalisés sur le thème en question. Une première expo collective pour ces jeunes artistes en herbe ! Pulsart et le Centre Culturel de Beauvechain proposent eux Play, une fresque onirique sur la diversité sociale et culturelle du Brabant Wallon.

Parcours d’artistes : plus de 180 artistes exposent par ailleurs dans plus de 90 lieux. Le parcours d’artistes, signalé partout en bleu, propose des ateliers d’artistes de l’entité et les œuvres d’artistes venus de toute la Belgique et d’au-delà.

Les Fêtes de la Saint-Martin, ce sont aussi des concerts, divers événements et un grand spectacle avec plus de 150 acteurs, musiciens et choristes. Peter Pan, de James Barrie, est le spectacle adapté spécialement pour être joué à Tourinnes cette année.

C’est l’histoire d’un jeune garçon, d’une jeune fille, de ses jeunes frères et d’un vieux pirate.

C’est le récit haut en couleur de leur voyage dans un pays imaginé.

Là-bas, James Crochet craint le Crocodile, les Pirates craignent les Indiens, les Indiens craignent les Animaux sauvages, les Animaux sauvages craignent les Enfants, les Enfants Perdus craignent les Pirates. La Fée jalouse l’Humaine qui envie la Fée qui se méfie des Sirènes qui chantent ce vertigineux tourbillon…

Tout tourne en rond au Pays de nulle part.

Ils courent, virevoltent, se heurtent les uns aux autres dans le fracas jouissif de la grande aventure.

Peter se délecte de ce temps " infini " que lui procure l’île enchantée, il s’obstine pleinement à ne pas vieillir ni se souvenir.

Évidemment, c’est un enfant qui refuse de grandir, mais ce n’est pas seulement l’enfant joyeux, insouciant et sans cœur qu’il paraît être. Le Temps passe, irrémédiablement, pour tout être vivant ; personne ne peut rien changer à cela.

Peter a peur, peur de l’adulte qu’il pourrait devenir, peur du monde qui l’attend.

Les Peter Pan d’aujourd’hui, comme lui, refusent de grandir parce qu’ils ne veulent pas, ne peuvent pas mettre les pieds dans notre monde trop lourd. Alors ils s’éclipsent dans l’imaginaire, cherchent des refuges, des réponses ou abandonnent…

Et si pour renourrir le monde, la question n’était pas de rester enfant, mais de le devenir ?

Première : Samedi 9 novembre à 18h30

Représentations :

Les vendredis 15 et 22 novembre à 20h30

Les samedis 9, 16 et 23 novembre à 18h30

Les dimanches 10, 17 et 24 novembre à 17h

Prix des places :

10,50 € à 17,50 €. -25 ans : -40%

Groupes de 20 personnes : -20%. Art 27

Réservations : reservation@tourinnes.be

Centre Culturel de Beauvechain

Rue Goemans 20a – 1320 Hamme-Mille — Tel : 010/86.64.04

Tous les jours ouvrables, de 15h à 19h, les samedis de 10h à 12h, du 14 octobre au 23 novembre.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Expositions accessibles du 3 au 24 novembre 2019

Les expositions sont accessibles les samedis et dimanches de 13h à 18h.

Catalogue (168 p.) + plan (8€) et badge d’accès (3€, enfants – de 12 ans gratuit). Disponibles aux jours et heures des expos :

à l’accueil, École Communale, place Saint-Martin, Tourinnes-la-Grosse

au Moulin de Tourinnes, place du Moulin 6, Tourinnes-la-Grosse (expo n° 25)

au Relais Saint-Martin, rue de Beauvechain 56, Tourinnes-la-Grosse (expo n° 28)

à la Renaissance, rue de l’Église Saint-Sulpice 7, Beauvechain

dans l’atelier de céramique de Patrick Jadot, chavée Bal 1, Nethen (expo n° 84)

Des " Ambassadeurs " sont à disposition du public pour les expos d’art contemporain. Formés à l’accueil des visiteurs pour ces expositions, ils pourront aider ceux qui le souhaitent à mieux appréhender le travail des artistes.

Un fléchage est installé pour faciliter l’accès à l’accueil et aux lieux d’exposition. Art contemporain en rouge ; parcours d’artistes en bleu.

Balades en famille, à pied ou à vélo, itinéraires thématiques

Parcours promenade, cartes de la région, itinéraires thématiques et informations sur les expositions disponibles au Beau Vignet, Place Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse. Avec la collaboration de la Maison du Tourisme en Hesbaye Brabançonne. Cartes gratuites pour les porteurs du badge d’accès aux expositions.

Toutes les infos ICI

Bienvenue à Tourinnes-la-Grosse pour ces 54es Fêtes de la Saint-Martin !