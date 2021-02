Les fake news des déchets

Faux. L’objectif de la collecte séparée de la matière organique est justement de valoriser séparément les déchets biodégradables par biométhanisation et compostage. Et évidemment, la qualité du compost sera bien meilleure avec des déchets organiques exempts de plastiques. Et ça, c’est essentiel. Rappelons-le d’ailleurs, les langes doivent depuis janvier 2021 être jetés avec les déchets résiduels car c’est "zéro plastique dans les déchets organiques ".

Faux . Ce picto signifie que le producteur de l’emballage verse une cotisation Fost Plus qui est en Belgique, l’organisme agréé qui assure la collecte et le recyclage des emballages. Pour connaître les consignes de tri, rendez-vous sur le site web de votre intercommunale ou retrouvez-les dans votre calendrier de collecte.

Seuls deux types de plastiques sont recyclés

Le PET et le PEHD sont les deux types de plastique actuellement les plus largement recyclés. Cependant, le développement des techniques de tri et surtout des techniques de recyclage augmente le nombre de fractions plastiques recyclées. La collecte élargie des plastiques via les nouveaux sacs bleus, qui se développe progressivement en Wallonie, permettra d’atteindre cet objectif de plus de recyclage