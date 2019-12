Les entreprises ont un rôle à jouer dans la protection de la nature ! - Vivre ici Namur,... L'association Natagora propose un accompagnement des entreprises dans un but de protection de la nature Pourquoi laisser une place à la nature sauvage au sein de votre entreprise ? Vous souhaitez mettre en place un cadre de travail apaisant et motivant ; Vous êtes conscient que votre entreprise peut agir en faveur de la biodiversité ; Vous désirez réaliser des économies en appliquant une gestion différenciée ; Vous souhaitez soutenir une association phare de la protection de l’environnement ; Vous voulez devenir un exemple d’écocitoyenneté et communiquer sur votre projet. Rejoignez le Réseau Nature ! Les adhérents au Réseau Nature (particuliers, entreprises, écoles, communes...) ont tous décidés de gérer leur terrain en respectant une charte pour laisser une place réelle à la nature, et donc à la vie ! Et pourquoi pas votre entreprise Détails en compagnie de Virginie Hess.