Les dénombrements hivernaux des Oiseaux d'eau. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Cela fait plus de 50 ans que les ornithologues amateurs recensent chaque hiver les oiseaux d'eau qui fréquentent nos zones humides. Ces dénombrements se font à date fixe et de manière simultanée sur un large échantillon de plans d'eau, de tronçons de rivières, de canaux et de marais. Ils permettent d'évaluer les effectifs de quelque 75 espèces et de suivre l'évolution des populations, donc de contribuer au suivi de l’état de l’environnement régional. Les dates de comptage pour cet hiver 2019/2020 les 14 et 15 décembre, 18 et 19 janvier et 15 et 16 février. Détails en compagnie de Virginie Hess de Natagora