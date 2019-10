Les Déménageurs revisitent le "Patamodd" le 1er novembre à Nivelles

Aujourd’hui, les enfants qui ont vu « le Patamodd » ont entre 13 et 18 ans ! Afin que la nouvelle génération puisse en profiter, Les Déménageurs ont redonné une nouvelle vie à ce spectacle avec une mise en scène actualisée et plus de moyens.

Le Patamodd : cette créature détestable

Georges crée en pâte à modeler le Patamodd, qui prend vie au cours du spectacle. Les 4 musiciens l’accueillent avec bonhomie jusqu’au moment où ils se rendent compte qu’il est un empêcheur de tourner en rond désagréable et veut avant tout semer la zizanie. Avec l’aide du public et en faisant des efforts sur eux-mêmes, les musiciens tenteront d’amadouer le Patamodd.

Petits comme grands, nous sommes tous confrontés à des boudeurs ou des petits tyrans. Le spectacle aborde en musique et avec bienveillance les thèmes du conflit, de la colère et du fonctionnement collectif. Adapté aux petites oreilles à partir de 3 ans, le spectacle est mis en scène pour créer de l’interaction, notamment à l’aide de la gestuelle, comme dans le grand classique des Déménageurs " Bonjour tout va bien ".

Qui sont les Déménageurs ?

Les Déménageurs sont des stars. Ce n’est pas eux qui le disent (ils n’ont pas cette prétention) mais leurs concerts souvent complets dans les premières minutes de la mise en vente de places, comme pour les plus grands noms de la scène internationale. C’est l’enthousiasme des enfants et des parents.

Les Déménageurs, c’est Lili au chant et aux danses, Nelson à la guitare, Stoul à la vielle à roue, flûtes et banjo et Georges à l’accordéon diatonique.

Des instruments traditionnels au service de " pop songs " résolument modernes qui multiplient refrains irrésistibles et textes jamais neuneus.

Au début

Tout a commencé quand Yves Barbieux faisait de l’éveil musical en l’an 2000. Il n’avait pas envie d’utiliser les chansons des autres alors il en avait écrit lui-même. Ce sont elles qui forment pour la plupart le premier album (dont la fameuse " Bonjour tout va bien " et le premier spectacle des Déménageurs : Lili et les escargots). Sur les suivants, tous très différents (Le Grand Carton, Le Patamodd et Danse avec les gnous), il va affiner son écriture avec des chansons qui, presque toutes, pourraient, en changeant un peu les paroles, être destinées à un public adulte, " très loin en tout cas de la chanson pour enfants bien-pensante en salopette, les yeux écarquillés pour surjouer l’émerveillement" (Geoffroy Klompkes, Pure, Moustique).

Ce qui n’empêche pas de faire passer en douceur des messages de tolérance et de respect de tous, sans jamais donner de leçons.

Aujourd’hui

Les Déménageurs sont aujourd’hui à la tête d’un répertoire tel qu’il permet, souvent l’été, de donner aussi des concerts en mode " best of ". En concert, Les Déménageurs, emmenés par la très charismatique Lili, déploient une énergie digne de concerts rock et emportent dans leur enthousiasme l’adhésion de tous.

Les Déménageurs en concert chez nous

Vendredi 1 novembre, 14H et 17h au Waux Hall de Nivelles

Samedi 21 Décembre 14h et 17h au ROX de Rouvroy, avenue Adam, 9 à Harnoncourt

Samedi 28 décembre (14h & 17h) et Dimanche 29 décembre (11h & 15 h) au Delta, av. Fernand Golenvaux, 14 à Namur

Samedi 11 janvier à 14H et 17h à la Sucrerie, Auditorium 850, chemin de la Sucrerie, 2 à Wavre

