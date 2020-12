Les calendriers de collectes 2021 et l'appli "Recycle" de nos intercommunales

Le calendrier des collectes ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 01/12/2020 Notre séquence Zéro Déchet en collaboration avec les intercommunales de nos provinces Et ce mardi, en compagne de Laetitia Canu de l'INBW nous présente le nouveau calendrier des dates de collectes de déchets, 2021 "Ca peut paraitre futile, lorsque l’on loupe une collecte, on se retrouve bien embêté avec notre sac de déchets. Les cartons, ça passe encore mais lorsque c’est notre sac de d’ordures ménagères ou d’organiques dans lequel on a jeté les coquilles des moules que l’on a mangé il y a 3 jours et qu’en plus, dehors il fait caniculaire, c’est un peu la misère !" Sur la zone inBW (Brabant wallon), il y a 28 communes donc 28 calendriers. Chez Idelux c’est 55 communes dont 5 germanophones et 39 au Bep Environnement et chacune ayant ses spécificités. "Certaines collectent les déchets organiques depuis un moment (toutes les communes du BEP) d’autres vont commencer en 2021" Le calendrier se découpe en plusieurs zones, dont la première face reprend un tableau avec les dates de collectes des Cartons, PMC, ordures ménagères et organiques (sauf si la commune est collectée en différentes zones, alors celles-ci sont détaillées sur les pages suivantes Plus de détails en compagnie de Laetitia Canu