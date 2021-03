"Les Bauchelles di Nameur" nouveau groupe folklorique - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Le nouveau groupe folklorique namurois, mi-loufouque et mi-litant ! Un nouveau groupe folklorique namurois 100 % féminin ! Les Bauchelles de Nameur, ce sont les invitées du banquet de mariage, dans la fameuse chanson Li Bia Bouquet. Le défi ? Créer un nouveau groupe folklorique, résolument féminin et féministe ! Ecoutez Céline Van Rompaye, invitée de Vivre Ici ce vendredi Vous pouvez notamment les suivres via FACEBOOK