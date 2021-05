Les Aventures Gourmandes, une randonnée d'épicurien(ne)s axée sur le terroir local - Vivre ici... Le Hameau de Failon dans l'entité d'Havelange est une destination wallonne idyllique pour les randonneurs. Le charme des villages avoisinants, et les paysages entre forêts et collines, offrent une déconnexion immédiate aux visiteurs. Cette année, le Comité des Fêtes de Failon organise sa première édition "Les Aventures Gourmandes". .Partez en balade avec le matériel nécessaire pour déguster une délicieuse fonduefromage en pleine nature. 4 parcours balisés seront proposés : 4,5 km / 6,5 km / 9,5 km / 16 km. Une façon de choisir un itinéraire personnalisé qui permettra à tout un chacun de participer. Un sac de randonnée qui regroupe le matériel nécessaire pour manger ainsi que les produits locaux seront remis à chaque groupe. Les participants auront également l'occasion d'acheter des bièreslocales au début de leur parcours et recevront un sac surprise , offert par la Maison du Tourisme Condroz-Famenne. Infos pratiques : Les départs se feront à partir de la salle de la jeunesse située : Grand Route, 25 -5370 FAILON Attention Sur réservation uniquement jusqu'au 11/05/2021 inclus. Toutes les infos via le site MAISON TOURISME