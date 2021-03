Les astuces d'Infor Jeunes pour les jeunes qui cherchent un job étudiant - Vivre ici Namur,... La crise sanitaire que nous traversons actuellement a aussi un impact au niveau des jobs étudiants. Si beaucoup de jeunes ont perdu leur job, notamment les jeunes qui travaillaient dans l’HORECA. D’autres en revanche travaillent encore plus qu’avant pour venir en aide aux secteurs dits " critiques " (par exemple : le secteur alimentaire) ou ont commencés des jobs dans ces secteurs. Que conseille Infor Jeunes ? "On conseille aux jeunes de soigner leur CV, de faire attention à leurs réseaux sociaux. Faire donc en sorte que leur profil soit correct, éviter les photos de soi en guindaille, ou du moins, cacher du public grâce aux paramètres de confidentialité. On conseille également d’envoyer de nombreux CV et de ne pas se décourager trop vite si on n’obtient pas de réponse tout de suite". Dans les secteurs essentiels à la lutte contre la pandémie, on cherche des jeunes pour aider durant la crise notamment dans le secteur de la santé et de l’enseignement mais également dans le secteur de la grande distribution. "Chaque année, nous organisons " des actions job étudiant " pour aider les jeunes à travers des ateliers pratiques qui aident les jeunes à affiner leur candidature et à trouver un job étudiant. Cette année, le réseau a revu l’ensemble de ses outils job étudiant afin d’aider les jeunes même à distance durant cette période compliquée. Sur notre site actionjob.be, les jeunes en recherche de job étudiant pourront trouver de nombreuses informations sur le job étudiant et des outils interactifs afin de les aider à créer CV et lettre de motivation mais également pour préparer un entretien, … et bien sur des vidéos informatives sur différentes thématiques du job étudiant … comme la législation."