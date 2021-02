Les animaux et .... l'amour - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/02/2021 En matière d’amour et de sexe, la nature fait preuve de l’imagination la plus débridée ! Le magazine la Salamandre a consacré un dossier entier aux mœurs amoureuses des espèces sauvages Et c'est en compagnie de Virginie Hess "Raconteuse de Nature" que nous découvrons quelques aspects de ces moeurs amoureuses ! Et nous apprenons que la planète animale est un laboratoire d'une rare créativité...